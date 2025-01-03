Kocaeli'de 3,5 yıl hapse çarptırılan sosyal medya fenomeni Gülezen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 yılında konut dokunulmazlığı ihlali yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve söz konusu hüküm Yargıtayca onanan "Kandıralı Ferdi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen'in (28) ilçede olduğunu tespit etti.

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