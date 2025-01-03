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        Kocaeli'de 3,5 yıl hapse çarptırılan sosyal medya fenomeni Gülezen yakalandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, "konut dokunulmazlığı ihlali"ne ilişkin davada aldığı 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:36
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        Kocaeli'de 3,5 yıl hapse çarptırılan sosyal medya fenomeni Gülezen yakalandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, "konut dokunulmazlığı ihlali"ne ilişkin davada aldığı 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 yılında konut dokunulmazlığı ihlali yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve söz konusu hüküm Yargıtayca onanan "Kandıralı Ferdi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen'in (28) ilçede olduğunu tespit etti.

        Gülezen, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Gülezen, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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