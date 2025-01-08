İl Sağlık Müdürü Pehlevan, Kocaeli'deki sağlık yatırımlarını inceledi

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Pehlevan, beraberindeki Destek Hizmetleri Başkanı Mustafa Tekin ve birim sorumlusu Sedef Şeşen'le inşaları süren Yahya Kaptan Sarayönü Sağlık Kompleksi, İzmit 1. Basamak Sağlık Kompleksi, Körfez Devlet Hastanesi Yeni Ek Hizmet Binası ve Dilovası 1. Basamak Sağlık Kompleksi, Yeniköy Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

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