Kocaeli'de 2 otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.E. ve A.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise serbest bırakıldı.

İncelemeler sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, A.D, O.E. ve E.D'yi dün Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak'ta Körfez ilçesinde otomobil hırsızlığına ilişkin polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

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