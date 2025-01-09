Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 2 otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 2 otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL

        Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak'ta Körfez ilçesinde otomobil hırsızlığına ilişkin polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

        İncelemeler sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, A.D, O.E. ve E.D'yi dün Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.E. ve A.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise serbest bırakıldı.

        Öte yandan çalınan otomobil sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Yıpranan bayrağı değiştirmek istedi... Zirvede acı son!
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı Joseph Aoun
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Gamze'nin ölümünde yargılanan eşine önce müebbet sonra beraat!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Erkek tencere, kadın bıçakla saldırdı! Karı koca kavgası!
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        Los Angeles'taki orman yangınları sürüyor!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        2 PTT görevlisini öldüren katilden şeker krizi savunması!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"
        "Süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de çalışma sırasında doğal gaz hattının delinmesi nedeniyle kesinti...
        Kocaeli'de çalışma sırasında doğal gaz hattının delinmesi nedeniyle kesinti...
        Kocaeli'de 59 sikke ele geçirildi
        Kocaeli'de 59 sikke ele geçirildi
        Kocaeli'de tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Kocaeli'de tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Dilovası'nda tefecilik şüphelisi tutuklandı
        Dilovası'nda tefecilik şüphelisi tutuklandı
        Darıca'da doğal gaz borusu delindi; cadde ve 9 sokağın gaz akışı durduruldu
        Darıca'da doğal gaz borusu delindi; cadde ve 9 sokağın gaz akışı durduruldu
        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı