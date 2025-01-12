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        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 6 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:15
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        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 6 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (25) düzenlenen operasyonla Gölcük'te yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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