Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, hakkında 6 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de, hakkında 6 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çeşitli suçlardan hakkında 6 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (25) düzenlenen operasyonla Gölcük'te yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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