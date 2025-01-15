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        Kocaeli'de fabrika ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de fabrika ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:54
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        Kocaeli'de fabrika ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de fabrika ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de farklı tarihlerde fabrika ve iş yerlerine girerek çelik kasalardan hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Şüphelilerin kentte olduğunu tespit eden ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde ikiz plaka kullanarak hafif ticari araçla kaçan 6 şüpheliyi yakaladı.

        Ekiplerin araçta yaptığı aramada 2 tabanca, 4 telsiz, levye, murç, maske, eldiven ve spiral ele geçirildi.

        Polis, araç sahibi E.G'yi de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, Z.Y, E.B, F.O, E.T, T.T. ve E.G. çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan tutuklandı.

        Bu arada şüphelilerin fabrika ve iş yerlerine girdikleri anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, hırsızların maske kullandığı ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarını kırdıkları görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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