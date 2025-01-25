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        Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:29 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:39
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        Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        İstiklal Mahallesi Kavakdüzü mevkisinde balıkçı Bayram D, nehirde ağlarına cesedin takıldığını fark etti.

        Bayram D'nin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine, olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla cesedi sudan çıkardı.

        İncelemede, cesedin, hakkında kayıp ihbarı yapılan Evliya Kayış'a (24) ait olduğu belirlendi.

        Gece evden ayrılan Kayış'ın dönmemesi üzerine, babasının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

        Kayış'ın cenazesi, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

        Bayram D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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