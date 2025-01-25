Sakarya Nehri'nde erkek cesedi bulundu

İncelemede, cesedin, hakkında kayıp ihbarı yapılan Evliya Kayış'a (24) ait olduğu belirlendi.

Bayram D'nin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine, olay yerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla cesedi sudan çıkardı.

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