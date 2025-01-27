Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, şebekenin hesapçılarına transfer ederek dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, incelemede birçok kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 lira para giriş-çıkışı olduğunu tespit etti.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.