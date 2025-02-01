ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:İzmitŞehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Burak Durmuş
Danilos Pizza: Henderson 26, Hande Çelebi 2, Cooke, Mompremier 17, Palenikova 11, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar 10, Aysude Torcu
Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 9, Macaulay 22, Parks 10, Gueye 11, Gamze Takmaz 6, Berfin Sertoğlu 15, Ceren Akpınar, İnci Güçlü
1. Periyot: 18-17
Devre: 38-39
3. Periyot: 53-65
KOCAELİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.