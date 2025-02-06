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        Kocaeli'de scooter, motosiklet ve motokuryelere olumsuz hava engeli

        Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:43
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        Kocaeli'de scooter, motosiklet ve motokuryelere olumsuz hava engeli
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        Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.

        Bu kapsamda bugün saat 16.00'dan yarın saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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