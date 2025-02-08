Kocaeli'de sokakta terk edilmiş bebek bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta erkek bebek bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta erkek bebek bulundu.
Kozluk Mahallesi'ndeki bir sokakta terk edilmiş bebek olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 günlük olduğu değerlendirilen bebek, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İlk muayenesinde 2,5 kilogram olduğu tespit edilen erkek bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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