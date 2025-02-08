Kocaeli'de sokakta terk edilmiş bebek bulundu

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

İlk muayenesinde 2,5 kilogram olduğu tespit edilen erkek bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 günlük olduğu değerlendirilen bebek, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kozluk Mahallesi'ndeki bir sokakta terk edilmiş bebek olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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