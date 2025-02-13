GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda toprağa gömülü bulundu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesindeki fabrikada çalışan Murat Y'den (49) 5 Şubat'tan beri haber alamayan eşi ve kızının ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu Murat Y'nin cesedi, dün ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.
Murat Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili şüpheliler R.G. ve M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.A, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, R.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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