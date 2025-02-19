Kocaeli'de şarampole devrilen jandarma aracındaki 2 personel yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.
Kırsal Oluklu Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkisinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kar yağışı nedeniyle kaza yerine ulaşmakta güçlük çeken sağlık personeli, bölgeye itfaiye aracıyla ulaştı.
Araçtaki 2 jandarma personeli, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kazada yaralanan Uzman Çavuş O.S. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Astsubay Kıdemli Kademeli Başçavuş F.K. ise ayakta tedavi edildi.
Öte yandan kar nedeniyle yoldan çıkmak üzereyken durabilen itfaiye aracı ise kar küreme amacıyla bölgeye gelen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
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