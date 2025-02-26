Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, "Aile Yılı" dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla Vali Aktaş ve eşi, 50 yılı aşkın süredir evli olan Hikmet ve Bina Örgüç çiftine ziyarette bulunarak, sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Örgüç çiftiyle sohbet eden Aktaş, toplumu ayakta tutan temel öğelerden birinin aile olduğunu belirterek, bu tür ziyaretlerin önemini vurguladı.

Örgüç çifti de ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, müdür yardımcısı Mustafa Kemal Avşar ve Körfez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Taylan Ceylan da yer aldı.

- Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserleri Karamürsel'de seslendirildi

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, şef İsmet Ünsal yönetimindeki Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu Korosu Aşık Veysel'in 14 eserini seslendirdi.

Katılımcılar, türkülere eşlik etti.