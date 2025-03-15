Kocaeli'de 8 milyon makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırda 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırda 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir tır durduruldu.
Tırda yapılan aramada, 8 milyon boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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