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        Kocaeli'de 8 milyon makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırda 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:51
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        Kocaeli'de 8 milyon makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan tırda 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir tır durduruldu.

        Tırda yapılan aramada, 8 milyon boş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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