Kocaeli'de 8 milyon makaron ele geçirildi

Tırda yapılan aramada, 8 milyon boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir tır durduruldu.

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