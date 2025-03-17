Kocaeli'de silahlı kavgada ölen kişinin cenazesi defnedildi

Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde dün evine girdiği sırada tartıştığı 2 kişi tarafından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Bayram Z'nin (26) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

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