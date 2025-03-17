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        Kocaeli'de silahlı kavgada ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:38
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        Kocaeli'de silahlı kavgada ölen kişinin cenazesi defnedildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde dün evine girdiği sırada tartıştığı 2 kişi tarafından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Bayram Z'nin (26) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

        Süleymaniye Camisi'ne getirilen cenaze, burada kılınan namazının ardından Mimar Sinan Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri

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