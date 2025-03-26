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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:43
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

        Otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü E.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanması sonucu otoyolun Ankara yönünde araç kuyruğu oluştu.

        Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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