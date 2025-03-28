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        Darıca'daki topraksız serada enginar hasadı için geri sayım başladı

        Kocaeli'de, Darıca Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen AR-GE serasında topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen enginarların hasadı nisan ayının ortasında başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:29
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        Darıca'daki topraksız serada enginar hasadı için geri sayım başladı
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        Kocaeli'de, Darıca Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen AR-GE serasında topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen enginarların hasadı nisan ayının ortasında başlayacak.

        Darıca Kaymakamlığınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesinin desteğiyle 1000 metrekarelik alanda kurulan Organomineral AR-GE Serası'nda topraksız tarıma yönelik çalışmalar yapılıyor.

        Hindistan cevizinden elde edilen ithal "kokopit" yerine İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen uzun ömürlü volkanik cürufun kullanıldığı serada, ekim ayında deneme amaçlı 100 kök enginar fidesi dikildi.

        Topraksız yöntemle yapılan bu denemede, şu ana kadar sağlıklı büyüme gösteren fidelerin, nisan ortasında hasat edilmesi planlanıyor.

        - "Yerli cüruf sayesinde üretim maliyeti düştü"

        Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Piri Reis Mahallesi'ndeki serada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gebze Teknik Üniversitesi ile yapılan işbirliği sonucu ithal yolla elde edilen kokopit yerine Aksaray bölgesinden getirilen cürufları kullandıklarını ve bu sayede üretim maliyetini düşürdüklerini söyledi.

        İlk defa yerli cürufla enginar yetiştirildiğini vurgulayan Kara, "Bu tarım dünyası için gerçekten önemli bir gelişme. Bu işle ilgilenen seracılarımızı, girişimcilerimizi, iş adamlarımızı bu projeyi takip etmeye, gelip görmeye davet ediyorum. Gerekli bilgileri kendileriyle paylaşacağız." diye konuştu.

        Kara, enginar hasadının 15 gün içinde başlayacağını belirterek, elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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