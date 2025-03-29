Ormanya bayramda ziyarete açık olacak

Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe olmak isteyenler, Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'yı ziyaret edebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 günlük tatil öncesi bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan 2 bin dönümlük doğal alan, ziyaretçilerine hem doğayla iç içe olma hem de benzersiz deneyimler yaşama fırsatı sunacak.

Ormanya, bayram boyunca her yaş grubuna hitap eden farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Kızıl geyik, ceylan ve karaca gibi yaban hayvanların doğal ortamlarında gözlemlenebileceği doğal yaşam parkındaki doğa parkurları, yürüyüş ve keşif yapmak isteyenlere hizmet verecek.

Kuş gözlemcileri kendileri için özel hazırlanan ve yenilenen Kuş Gözlem Alanı'nda birçok farklı türü yakından tanıma fırsatı bulacak.

Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için geniş kamp ve mesire alanları da bayram boyunca hizmette olacak.

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan Ormanköy, ilkbaharla açan rengarenk çiçekleri ve doğal dokusuyla ziyaretçilere görsel şölen sunacak.