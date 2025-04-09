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        İzmit Körfezi'nde ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangında soğutma çalışması tamamlandı

        İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 02:21 Güncelleme: 09.04.2025 - 02:21
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        İzmit Körfezi'nde ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangında soğutma çalışması tamamlandı
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        İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı.

        Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde dün çıkan ve gemi personelinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü.

        Gemi dışından da soğutma çalışması yürüten ekiplerin müdahalesi tamamlandı.

        Geminin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı çalışmalar sonrasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları önlem amaçlı bölgede bekliyor.

        İzmit Körfezi'nde, Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde dün çıkan yangın gemi personelince kontrol altına alınmış, römorkörle de soğutma çalışmalarına başlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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