İzmit Körfezi'nde ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangında soğutma çalışması tamamlandı

Geminin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı çalışmalar sonrasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları önlem amaçlı bölgede bekliyor.

Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde dün çıkan ve gemi personelinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü.

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