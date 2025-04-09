Kocaeli Emniyet Müdürü Karaduman, şehitliği ziyaret etti
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
Karaduman ve emniyet personeli, program kapsamında ziyaret edilen Bağçeşme Şehitliği'nde şehit mezarlarına çiçek bıraktı.
Programda, Yeni Cuma Cami İmam Hatibi Ahmet Doğan tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
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