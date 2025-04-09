Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Emniyet Müdürü Karaduman, şehitliği ziyaret etti

        Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Emniyet Müdürü Karaduman, şehitliği ziyaret etti
        ABONE OL

        Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

        Karaduman ve emniyet personeli, program kapsamında ziyaret edilen Bağçeşme Şehitliği'nde şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

        Programda, Yeni Cuma Cami İmam Hatibi Ahmet Doğan tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Sahte içki faciası! 2 ay dayanabildi!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de "AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi" açıldı
        Kocaeli'de "AKUT Kocaeli Eğitim ve Operasyon Merkezi" açıldı
        Hasta taşıyan ambulansla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
        Hasta taşıyan ambulansla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
        Kocaeli'de ambulansla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de ambulansla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Genç karateciler uluslararası alanda yeni başarılar peşinde
        Genç karateciler uluslararası alanda yeni başarılar peşinde
        Kocaeli Üniversitesi TÜBİTAK 2209 programları toplamında Türkiye birincisi...
        Kocaeli Üniversitesi TÜBİTAK 2209 programları toplamında Türkiye birincisi...
        Uzmanı depreme dirençli binalar için "perde duvar"ın önemini vurguladı
        Uzmanı depreme dirençli binalar için "perde duvar"ın önemini vurguladı