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        Kocaeli'de çiftçilere mısır tohumu ve gübre desteği

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu, 3 bin üreticiye de 1150 ton gübre dağıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:31
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        Kocaeli'de çiftçilere mısır tohumu ve gübre desteği
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu, 3 bin üreticiye de 1150 ton gübre dağıtılacak.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Akmeşe Tarım Kredi Kooperatifi'nde düzenlenen törende, gıda konusunun artık güvenlik kadar stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Her yıl dünya risk raporunun yayımlandığını aktaran Büyükakın, "O raporlarda gıda krizi riski hep ilk 10'dadır. Bunları yaptığımızda bunları algılamaktan uzak olanlar, böyle bir vizyonu olmayanlar, günübirlik işlerle uğraşanlar, sadece görüntüyle ilgili olanlar, vitrinle ilgili olanlar, makyajcılar ne yaptığımızı anlamıyorlar. 'Ne verdin ki, bir şey yapmadın ki..." Böyle dediklerinde olayın üstünü örteceklerini zannediyorlar. Ama bir söz vardır; 'Güneş balçıkla sıvanmaz' ya da 'Görünen köy kılavuz istemez.' Ama burada görünüyor, somut, elle tutuluyor. Yararlanıcılar da burada." diye konuştu.

        Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak yol gösterici olmak istediklerini dile getirerek, kentin kaynağını insanına sorarak onlarla harcamak gerektiğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından çiftçiler, Büyükakın'a yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri hediye etti.

        Daha sonra bazı çiftçilere tohum ve gübrelerini teslim eden Büyükakın, ürünlerin traktörlere yüklenmesine yardımcı oldu, üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere sağladığı destekler

        "2025 İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi" kapsamında 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu desteği sağlanacak.

        Bu projeye kapsamında örtü altı sebze yetiştiricisi, meyve üreticisi ve yem bitkisi üretimi yapan 3 bin çiftçiye 1150 ton gübre desteği verilecek.

        Tohum ve gübre desteklemeleriyle 45 bin 100 dekar tarım alanı desteklenecek, tohum ve gübre projelerinin toplam bedeli ise 40 milyon lira.

        Tohum ve gübreler çiftçilere 13 ayrı Tarım Kredi Kooperatifinde dağıtılacak, çiftçilere dağıtımla alakalı bilgilendirme SMS'le geldikten sonra ürünlerini teslim alabilecek.

        Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, 2019 Nisan ve 2025 Nisan tarihlerinde çiftçilere yönelik 83 destekleme projesi tamamlandı. Proje kapsamında üreticilere yaklaşık 1 milyar lira değerinde destek sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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