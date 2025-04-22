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        Kocaeli'de, 40 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        ​​​​​​​Kocaeli'de, hakkında 40 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 23:05 Güncelleme: 22.04.2025 - 23:05
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        Kocaeli'de, 40 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        ​​​​​​​Kocaeli'de, hakkında 40 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında toplam 40 yıl 11 ay hapis cezası bulunan İ.A.S. (26) düzenlenen operasyonla kentte yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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