Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Okuldaki programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve mehteran gösterisi yapıldı.

Daha sonra etkinlikler Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu'nda devam etti.

Cevher Dudayev Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, siyasi parti ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Anıtpark'ta yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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