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        Kocaeli merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 3 ilde, ülkeye kaçak yolla sokulan araçların şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirerek satışa sunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:27 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:32
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        Kocaeli merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli merkezli 3 ilde, ülkeye kaçak yolla sokulan araçların şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirerek satışa sunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Nisan'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, hurdaya ayrılan araçlara ait şasi numaraları kullanılarak ülkeye kaçak yolla sokulan araçların satılarak haksız kazanç sağlandığını belirledi.

        Kocaeli, Sakarya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 12 dorse, çekici araç, tabanca, 146 fişek, 46 araç ruhsatı, 15 şase etiketi ve 3 plaka ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

        Şüphelilerden 4'ü ise cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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