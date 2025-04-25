Kocaeli merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli, Sakarya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 12 dorse, çekici araç, tabanca, 146 fişek, 46 araç ruhsatı, 15 şase etiketi ve 3 plaka ele geçirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Nisan'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

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