Kocaeli'de park halinde alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki otobüs yandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki otobüs yandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönündeki dinlenme tesisinde mola için park halinde olan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede otobüsü saran alevlere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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