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        Kocaeli'de 70 yaşındaki kadın belediyenin kursunda okuma yazma öğreniyor

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 70 yaşındaki Havva İbrahimoğlu belediyenin kursunda okuma yazma öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:22 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:22
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        Kocaeli'de 70 yaşındaki kadın belediyenin kursunda okuma yazma öğreniyor
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 70 yaşındaki Havva İbrahimoğlu belediyenin kursunda okuma yazma öğreniyor.

        Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında yetişkinlerin okuma yazma öğrenmeye devam ettiği ifade edildi.

        Başiskele’de yaşayan İbrahimoğlu da belediyenin yetişkinler için açtığı kursta okuma yazma öğreniyor.

        Baharda bağ bahçe işlerinin artması dolayısıyla kurs eğitmeni, eğitimleri İbrahimoğlu'nun evinde sürdürüyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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