Kocaeli'de 70 yaşındaki kadın belediyenin kursunda okuma yazma öğreniyor

Başiskele’de yaşayan İbrahimoğlu da belediyenin yetişkinler için açtığı kursta okuma yazma öğreniyor.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında yetişkinlerin okuma yazma öğrenmeye devam ettiği ifade edildi.

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