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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik levhasına çarpan otomobil ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:12 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:32
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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik levhasına çarpan otomobil ulaşımı aksattı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

        Kara yolunun İstanbul yönünde seyreden M.C. idaresindeki 41 AYH 870 plakalı otomobil, Tatlıkuyu mevkisinde trafik levhasına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta mahsur kalan sürücü M.C, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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