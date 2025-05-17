Kocaeli'de düğün salonunda disko topunun düşmesi sonucu yaralanan gelinin avukatından açıklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir düğün salonunda kına gecesi sırasında disko topunun (aynalı küre) düşmesi sonucu yaralanan gelinin avukatı Rıdvan Can Erdem, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, ihmal varsa sorumluların cezasız kalmamasını istediklerini ifade etti.

Kocaeli Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Erdem, dün akşam müvekkilleri B.M. ve B.S.M'nin İzmit'teki bir işletmede kına merasiminin olduğunu dile getirerek, disko topunun gelin ve misafirler eğlenirken yerinden koparak dans pistine düştüğünü söyledi.

Yaklaşık 30 metrekarelik dans pistinde 50 kişinin olduğunu belirten Erdem, olayda can kaybı olmamasını mucize olarak nitelendirdi.

Erdem, gelin B.S.M. ile 2 kişinin yaralandığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade ederek, "Olayın hem adli hem idari boyutunu takip ediyoruz. Olaydan sonra yaralıların nakli ambulans vasıtasıyla yapıldığı için adli olarak kayıtlara geçmiş vaziyette. Savcılık doğrudan soruşturmayı başlattı ve şüphelilerin de ifadesi alındı. Şüpheliler arasında işletme sahipleri, organizasyoncular var." diye konuştu.

Sağlık durumu dolayısıyla müşteki taraf olarak bu sabah ifade verdiklerini söyleyen Erdem, "Şu anda dosya 'taksirle yaralama'dan açılmış durumda. Ancak olayın ihmal boyutu ortaya çıktıktan sonra bunun 'olası kastla yaralama'ya dönebileceği kanaatindeyiz. Maddi manevi her türlü hakkımızın peşinde olacağız. Hem hukuki boyutunun hem cezai boyutunun takibini sonuna kadar yapacağız." dedi.

Erdem, amaçlarının maddi çıkar elde etmek olmadığını vurgulayarak, "Bu çiftin en mutlu günlerinden biri berbat oldu. Buna neden olan sorumluların cezasız kalmaması, bu olayların başkalarının da başına gelmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Burada bir ihmal varsa sorumluların cezasız kalmamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Düğünle ilgili ertelemenin söz konusu olmadığını belirten Erdem, "Bir aksilik olmazsa düğünleri yarın inşallah yapılacak. Böyle bir olayın yaşanmasını kimse istemez ama yine de moralleri olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyorlar çünkü yarın düğün merasimi var." diye konuştu.