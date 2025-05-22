Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ortaokul öğrencileri, İngilizce ve Almanca tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

Lütfi Hıncal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğrencileri, "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", "Yemekteyiz", "Yetenek Sizsiniz" ve "Hababam Sınıfı" gibi skeçler ile çeşitli şarkıları İngilizce ve Almanca sahneledi.

"Çoklu Yabancı Dil" uygulaması kapsamında 2 seansta gerçekleştirilen gösteride konuşan okul müdürü Cihan Topal, her yıl bir önceki yıla göre daha iyi olduklarını belirterek, "Seneye 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olmak üzere uygulanan 'Çoklu Yabancı Dil' uygulamasına devam edeceğiz ve 6. sınıfta 8 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olacak. Yeni öğrencilerimizi bekliyoruz." dedi.

Etkinliğe Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Şube Müdürü Selçuk Katırcıoğlu, BBP Karamürsel İlçe Başkanı Cem Onat, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.