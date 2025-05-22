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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ortaokul öğrencileri, İngilizce ve Almanca tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 08:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:03
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ortaokul öğrencileri, İngilizce ve Almanca tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

        Lütfi Hıncal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğrencileri, "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler", "Yemekteyiz", "Yetenek Sizsiniz" ve "Hababam Sınıfı" gibi skeçler ile çeşitli şarkıları İngilizce ve Almanca sahneledi.

        "Çoklu Yabancı Dil" uygulaması kapsamında 2 seansta gerçekleştirilen gösteride konuşan okul müdürü Cihan Topal, her yıl bir önceki yıla göre daha iyi olduklarını belirterek, "Seneye 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olmak üzere uygulanan 'Çoklu Yabancı Dil' uygulamasına devam edeceğiz ve 6. sınıfta 8 saat İngilizce ve 2 saat Almanca olacak. Yeni öğrencilerimizi bekliyoruz." dedi.

        Etkinliğe Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Şube Müdürü Selçuk Katırcıoğlu, BBP Karamürsel İlçe Başkanı Cem Onat, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        - Büyükşehir Belediyesi kurduğu şantiyede saatte 240 ton asfalt üretiyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki asfalt ihtiyacını karşılamak için kurduğu "Solaklar Asfalt Şantiyesi"nde saatte 240 ton üretim gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tesiste minimum tüketim ve yüksek verim prensibiyle asfalt üretilirken kullanılan ham maddenin Körfez ilçesindeki Kıyırlı Taş Ocağı'ndan karşılandığı kaydedildi.

        Taş ocağında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için gerekli malzemelerin üretildiği aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği standartlarına uygun faaliyet gösterilen tesiste 8 farklı tip agrega malzemesinin elde edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin yerli ve çevreci üretim anlayışıyla kent genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürmeyi hedeflediği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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