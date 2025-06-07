Kocaeli'de 41. Geleneksel Kent Bayramlaşması yapıldı

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince 41. Geleneksel Kent Bayramlaşması programı düzenlendi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İlhami Aktaş, katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, 41. Geleneksel Kent Bayramlaşması'nın ayrı bir anlam ifade ettiği söyledi.

Kurban Bayramı'nın Türkiye'de en güzel şekilde kutlanmasını dileyen Aktaş, "İnşallah bu bayramlar ülkemizde güzelce kutlandığı gibi mazlum coğrafyalara da zulüm altındaki coğrafyalara da en kısa zamanda bayramlar gelir, oralarda da en az bu kadar güzel bayramlar yapılır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze'de yaşananlar nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukların, bulunabilirse kefenle mezara konulduğunu söyledi.

Müslümanların bir vücudun uzuvları gibi olduğunu belirten Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir günde Filistin'deki kardeşlerimiz büyük bir zulüm altındayken, evet bayram ediyoruz ama bayramı da biraz buruk, içimizde heyecan duyamadan, neşeyle, kahkahayla, şen şakrak bir kutlama da yapamıyoruz. Neşelenemiyorum ben, kendi adıma onu söyleyeyim. Oradaki kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederken burada davul zurna, eğlenme şansımız maalesef yok. İnşallah öyle güzel günler gelir ki gençlerimizin bu güzel gösterilerini, güzel hazırlıklarını büyük bir gururla hep birlikte eğlenerek bütün buradaki hazirun katılarak hep birlikte kutlarız." değerlendirmesinde bulundu.