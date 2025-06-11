Kocaeli'de öğrencilerin bilime ilgisini artırmaya yönelik etkinlik düzenlendi

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) "Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi" kapsamında öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmaya yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

GTÜ Bilim İletişim Ofisi ile Bilim Kahramanları Derneğinin birlikte geliştirdiği proje kapsamında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri bilim yolculuğuna çıktı.

Etkinlikte, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, yapay zeka ve sosyal bilimler gibi farklı alanlardaki güncel konuların, alanında uzman akademisyenler tarafından öğrenci düzeyine uygun ve ilgi çekici şekilde aktarılması sağlanırken, öğrenciler bilimsel sohbetlere katılarak ve laboratuvarları gezerek araştırma ortamlarını yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Programın içeriği, katılımcı okulların ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilirken, öğrencilerin de bilim ve teknolojiye olan ilgisinin canlı tutulması amaçlanıyor.

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, gazetecilere, bilim yolculuğunda gençlerle üretebilme hedefinde olduklarını belirterek, "Lise öğrencilerinin katılımıyla farklı alanlarda neler yapabileceğimizi, disiplinler arası çalışmaların neler olabileceği konusunda bilgi paylaşımında bulunuyoruz." dedi.