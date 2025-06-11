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        Kocaeli'de öğrencilerin bilime ilgisini artırmaya yönelik etkinlik düzenlendi

        Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) "Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi" kapsamında öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmaya yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:19 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:31
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        Kocaeli'de öğrencilerin bilime ilgisini artırmaya yönelik etkinlik düzenlendi
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        Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) "Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi" kapsamında öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmaya yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        GTÜ Bilim İletişim Ofisi ile Bilim Kahramanları Derneğinin birlikte geliştirdiği proje kapsamında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte lise öğrencileri bilim yolculuğuna çıktı.

        Etkinlikte, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, yapay zeka ve sosyal bilimler gibi farklı alanlardaki güncel konuların, alanında uzman akademisyenler tarafından öğrenci düzeyine uygun ve ilgi çekici şekilde aktarılması sağlanırken, öğrenciler bilimsel sohbetlere katılarak ve laboratuvarları gezerek araştırma ortamlarını yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

        Programın içeriği, katılımcı okulların ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilirken, öğrencilerin de bilim ve teknolojiye olan ilgisinin canlı tutulması amaçlanıyor.

        GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan, gazetecilere, bilim yolculuğunda gençlerle üretebilme hedefinde olduklarını belirterek, "Lise öğrencilerinin katılımıyla farklı alanlarda neler yapabileceğimizi, disiplinler arası çalışmaların neler olabileceği konusunda bilgi paylaşımında bulunuyoruz." dedi.

        GTÜ Basın Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Çiçek Tomrukçu da Bilim İletişim Ofisinin kurulmasıyla sadece öğrencileri değil, toplumun daha geniş kesimini bilimle tanıştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Tomrukçu, bilime meraklı öğrenciler olduğunu aktararak, "Bugün onları moleküler biyoloji, genetik ve uçak mühendisliği bölümlerimizde ağırlayacağız. Bölüm başkanlarımız ve akademisyenlerimizle tanışma fırsatı bulacaklar, atölyelerde öğrencilerimizle çalışmalar yapıp laboratuvarlardaki araştırmaların neler olduğunu takip ettikleri bir gün geçirecekler." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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