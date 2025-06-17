"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilerden Vali Aktaş'a ziyaret

"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yarışma düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ve "Liseler Arası Münazara Turnuvası"nda Kocaeli'yi temsil eden öğrenciler, Vali Aktaş'a ziyarette bulundu.

Aktaş, konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz, Yeşilay Marmara Bölge Koordinatörü Salih Işık, Kocaeli Şube Başkanı Murat Ustaoğlu ile öğretmenler ve veliler yer aldı.