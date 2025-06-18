Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Sakarya sınırında yer alan İzmit ilçesine bağlı Yenice köyünde arpa ve buğday ekili tarlada hasat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İş makineleri ve arazözlerle müdahale edilen alevleri söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

        Diğer tarlalara da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yaklaşık 150 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü alan havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Kuyumcu altın ve döviz alacaktı... İstanbul'da 1.4 milyon TL'lik gasp!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Kaza yaptığı araçtan çıktı... TIR çarptı!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü

        Benzer Haberler

        TSE Başkanı Şahin, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:
        TSE Başkanı Şahin, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuştu:
        Kocaeli'de prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Kocaeli'de prefabrik ofisin altında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Vali Aktaş'tan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı
        Vali Aktaş'tan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı
        "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilerden...
        "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye giren öğrencilerden...
        Kocaelispor, Petkovic ile anlaştı
        Kocaelispor, Petkovic ile anlaştı
        Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı
        Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı