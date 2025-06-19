Kocaeli'de panelvanın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.
M.B. yönetimindeki 34 HR 5490 plakalı panelvan, Tatlıkuyu Mahallesi 1301 ile 1301/5 sokakların birleştiği noktada bisiklete binen 11 yaşındaki yabancı uyruklu H.C'ye çarptı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan H.C, ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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