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        Kocaeli'de panelvanın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:11
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        Kocaeli'de panelvanın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

        M.B. yönetimindeki 34 HR 5490 plakalı panelvan, Tatlıkuyu Mahallesi 1301 ile 1301/5 sokakların birleştiği noktada bisiklete binen 11 yaşındaki yabancı uyruklu H.C'ye çarptı.

        Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan H.C, ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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