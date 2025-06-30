Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli, ustaların tecrübesi ve gençlerin heyecanıyla Kırkpınar'da er meydanına çıkacak

        SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün deneyimli pehlivanları ile genç güreşçileri, 4-6 Temmuz'da Edirne'de düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli, ustaların tecrübesi ve gençlerin heyecanıyla Kırkpınar'da er meydanına çıkacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün deneyimli pehlivanları ile genç güreşçileri, 4-6 Temmuz'da Edirne'de düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveyi hedefliyor.

        Yağlı güreşin en prestijli organizasyonunda 9 farklı boyda 32 sporcuyla temsil edilecek Kocaeli ekibi, hem tecrübe hem de dinamizmle er meydanında başarıya ulaşmak istiyor.

        Kırkpınar'da baş boyunda güreşecek Faruk Akkoyun, Nedim Gürel, Serhat Balcı ve Seçkin Duman'ın yanı sıra genç güreşçiler de bu atmosferde boy gösterecek olmanın heyecanını yaşıyor.

        Bu yıl hem bireysel hem de takım bazında başarı kovalayan Kağıtspor, hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yağlı güreş sahasında sürdürüyor. Sporcular, bu yıl Kırkpınar'da güreşemeyecek olan 4 kez başpehlivan ünvanı alan Recep Kara'nın tecrübelerinden de yararlanıyor.

        - "Altyapıdan gelen çocuklarla kemeri ebedi olarak alacağımızı düşünüyorum"

        Pehlivanlara destek vermek amacıyla kispet giyen ve Recep Kara ile kol bağlayan Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin, AA muhabirine, 32 sporcu ve 4 başpehlivanla bu yıl Kırkpınar'da Kocaeli'yi temsil edeceklerini söyledi.

        Önemli hedefleri olduğunu belirten Ercin, "Hedefimiz hem yağlıda hem minderde Kocaeli'yi eski günlerine geri döndürmek, eski şampiyonlukları kazandırmak." dedi.

        İbrahim Ercin, altyapıdan yetişen genç güreşçilere güvendiklerini, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın desteğiyle yeni şampiyonlar çıkarmak istediklerini dile getirdi.

        Sporcuların kampta ustalarla çalıştığına değinen Ercin, "İnşallah ileride gelişen, altyapıdan gelen çocuklarla tekrar kemeri ebedi olarak alacağımızı düşünüyorum. Güzel bir ortam var, çalışma ortamımız iyi. Sporcular arasındaki diyaloglar iyi. Kazanmanın dışında en güzel şey de ilimizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

        - Kaptan Akkoyun: "Saatlerce güreşiyoruz"

        Takım kaptanı Faruk Akkoyun, her boyda iddialı olduklarını, kış boyunca iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini anlattı.

        Lig güreşlerinde sporcuların performansını değerlendirdiklerini belirten Akkoyun, "Yavaş yavaş çok iyi olmaya başladık. Gençlerin hepsi derece yapıp bir üst boya çıkacak potansiyelde. Onların liglerde yaptığı hataları, tecrübesizliği, burada deneyimli hocalarımızla onardık, düzelttik." dedi.

        Akkoyun, yağlı güreşin zorluğuna dikkati çekerek, "Güneşte normalde duramıyorsunuz ama biz saatlerce güreşiyoruz. Seka Park Güreşleri'nde ben 3 saat güreştim. Maçı kaybettim, enerjim bitti. Çok zor şartlarda yapmamız lazım çünkü en iyi rakiplerimiz Antalya'dan çıkıyor. Biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor."

        - Recep Kara: "Önceden babalarıyla güreşiyordum, şu anda çocuklarıyla"

        Dört kez Kırkpınar başpehlivanlığı kazanan deneyimli güreşçi Recep Kara da gençlere rol model olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

        Ata sporu yağlı güreşin ilgi gördüğüne değinen Kara, "Türkiye'nin dört bir yanında ata sporumuz ilgiyle takip ediliyor. Ciddi güreş seyircimiz de var. Artık doğudan kuzeye, güneyden batıya, her tarafta seyirci kitlemiz var. Bugün futboldan sonra en fazla seyirciye sahip branş diyebiliriz." diye konuştu.

        Yer aldığı jenerasyonun artık kariyerinin son döneminde olduğunu aktaran Kara, "Önceden babalarıyla güreşiyordum, şu anda çocuklarıyla güreşiyorum. Bu da ata sporunun güzelliği gerçekten." şeklinde görüş belirtti.

        İki yıl sonra kariyerini sonlandıracağını dile getiren Kara, şunları kaydetti:

        "Sahalara çıktığımız zaman gençlerimize rol model oluyoruz. Biz, kürsünün her basamağını tatmış insanlarız ama genç kuşak kardeşlerimiz, altın kemer almış ustalarıyla güreştikleri zaman ayrı hava yaşıyor. Bu bazı sporculara nasip olmaz. Federasyonumuz bazı kararlar alıyor lig güreşlerinde ama bazı kuralların revize olması lazım. Bunu da federasyonumuzun göreceğine eminim çünkü aklın yolu birdir. El birliğiyle ata sporunu daha iyi, layık olduğu yere, en üst basamaklara taşıyacağız inşallah."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları

        Benzer Haberler

        Durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Kocaeli'de 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kocaeli'de 82 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinin depolama sahasında çıkan yangın söndürüld...
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinin depolama sahasında çıkan yangın söndürüld...
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın
        Kocaeli'de Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası düzenlendi
        Kocaeli'de Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası düzenlendi