Kocaeli, ustaların tecrübesi ve gençlerin heyecanıyla Kırkpınar'da er meydanına çıkacak

SEFA TETİK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübünün deneyimli pehlivanları ile genç güreşçileri, 4-6 Temmuz'da Edirne'de düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zirveyi hedefliyor.

Yağlı güreşin en prestijli organizasyonunda 9 farklı boyda 32 sporcuyla temsil edilecek Kocaeli ekibi, hem tecrübe hem de dinamizmle er meydanında başarıya ulaşmak istiyor.

Kırkpınar'da baş boyunda güreşecek Faruk Akkoyun, Nedim Gürel, Serhat Balcı ve Seçkin Duman'ın yanı sıra genç güreşçiler de bu atmosferde boy gösterecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Bu yıl hem bireysel hem de takım bazında başarı kovalayan Kağıtspor, hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yağlı güreş sahasında sürdürüyor. Sporcular, bu yıl Kırkpınar'da güreşemeyecek olan 4 kez başpehlivan ünvanı alan Recep Kara'nın tecrübelerinden de yararlanıyor.

- "Altyapıdan gelen çocuklarla kemeri ebedi olarak alacağımızı düşünüyorum"

Pehlivanlara destek vermek amacıyla kispet giyen ve Recep Kara ile kol bağlayan Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin, AA muhabirine, 32 sporcu ve 4 başpehlivanla bu yıl Kırkpınar'da Kocaeli'yi temsil edeceklerini söyledi. Önemli hedefleri olduğunu belirten Ercin, "Hedefimiz hem yağlıda hem minderde Kocaeli'yi eski günlerine geri döndürmek, eski şampiyonlukları kazandırmak." dedi. İbrahim Ercin, altyapıdan yetişen genç güreşçilere güvendiklerini, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın desteğiyle yeni şampiyonlar çıkarmak istediklerini dile getirdi. Sporcuların kampta ustalarla çalıştığına değinen Ercin, "İnşallah ileride gelişen, altyapıdan gelen çocuklarla tekrar kemeri ebedi olarak alacağımızı düşünüyorum. Güzel bir ortam var, çalışma ortamımız iyi. Sporcular arasındaki diyaloglar iyi. Kazanmanın dışında en güzel şey de ilimizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu. - Kaptan Akkoyun: "Saatlerce güreşiyoruz"

Takım kaptanı Faruk Akkoyun, her boyda iddialı olduklarını, kış boyunca iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini anlattı. Lig güreşlerinde sporcuların performansını değerlendirdiklerini belirten Akkoyun, "Yavaş yavaş çok iyi olmaya başladık. Gençlerin hepsi derece yapıp bir üst boya çıkacak potansiyelde. Onların liglerde yaptığı hataları, tecrübesizliği, burada deneyimli hocalarımızla onardık, düzelttik." dedi. Akkoyun, yağlı güreşin zorluğuna dikkati çekerek, "Güneşte normalde duramıyorsunuz ama biz saatlerce güreşiyoruz. Seka Park Güreşleri'nde ben 3 saat güreştim. Maçı kaybettim, enerjim bitti. Çok zor şartlarda yapmamız lazım çünkü en iyi rakiplerimiz Antalya'dan çıkıyor. Biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor." - Recep Kara: "Önceden babalarıyla güreşiyordum, şu anda çocuklarıyla" Dört kez Kırkpınar başpehlivanlığı kazanan deneyimli güreşçi Recep Kara da gençlere rol model olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.