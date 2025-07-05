Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Mahallelilerin de söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardım ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi 2729 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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