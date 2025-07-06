Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yaralanan sürücü R.Ş. ile diğer otomobilde bulunan M.A.İ. ve M.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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