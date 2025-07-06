Kocaeli'de üzerlerine ağaçtan kopan dal düşen 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı’ndaki çınar ağacından kopan büyük dal, 3 kişinin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalın altında sıkışan 3 kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.
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