Kocaeli'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 12 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 12 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan 12 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü N.A'yı (27) yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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