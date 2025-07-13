Kocaeli'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alihocalar Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
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