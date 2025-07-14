Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Vali Aktaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Aktaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk milletinin ülkesine, devletine, demokrasiye, anayasal düzene ve özgürlüğe bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

        "15 Temmuz ruhu" sürdükçe Türkiye'nin ilerleyişinin durdurulamayacağını kaydeden Aktaş, milletin iç ve dış her türlü tehdit karşısında bağımsızlık iradesinden taviz vermeyeceğini belirtti.

        Aktaş, Türk milletinin, rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında sonsuza dek hür ve bağımsız yaşamaya kararlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çağrısıyla, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de aynı ruhla kenetlenip, birlik ve beraberlik içerisinde hain darbecileri bertaraf ederek destan yazmış ve aziz milletimizin iradesi galip gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için kanlarıyla, canlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize ve 15 Temmuz gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Kartalkaya davasında ikinci hafta!
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        Solskjaer'den Jadon Sancho açıklaması!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yapay zeka Sezen Aksu’dan daha güzel şarkı söyleyecek mi?
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Yer altı görüntüleme radarıyla tarlada tespit edildi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        2 yeğenini mal paylaşımı nedeniyle öldürmüş
        2 yeğenini mal paylaşımı nedeniyle öldürmüş
        Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor
        Grand Kartal Otel yangını davası tanık beyanlarıyla sürüyor
        Kocaeli'de apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
        3 katlı apartmandaki yangına müdahale
        3 katlı apartmandaki yangına müdahale
        Kocaeli'de üst geçitler "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağının re...
        Kocaeli'de üst geçitler "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağının re...
        Başkan Büyükakın'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Başkan Büyükakın'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı