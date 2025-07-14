Vali Aktaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk milletinin ülkesine, devletine, demokrasiye, anayasal düzene ve özgürlüğe bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

"15 Temmuz ruhu" sürdükçe Türkiye'nin ilerleyişinin durdurulamayacağını kaydeden Aktaş, milletin iç ve dış her türlü tehdit karşısında bağımsızlık iradesinden taviz vermeyeceğini belirtti.

Aktaş, Türk milletinin, rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında sonsuza dek hür ve bağımsız yaşamaya kararlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çağrısıyla, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de aynı ruhla kenetlenip, birlik ve beraberlik içerisinde hain darbecileri bertaraf ederek destan yazmış ve aziz milletimizin iradesi galip gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için kanlarıyla, canlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize ve 15 Temmuz gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."