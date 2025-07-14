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        Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması Kocaeli'de yapıldı

        Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 18:29 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:30
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        Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması Kocaeli'de yapıldı
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        Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        İzmit ilçesindeki Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda eski İnterteks Fuar alanı arazisinde oluşturulan oval pistte gerçekleştirilen organizasyona 15 ilden 191 sporcu katıldı.

        Yarışmada sporcular, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı ile 19 yaş üstü kategorilerinde 200 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

        Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan isimlerin belirlendiği organizasyonda genel klasmanda dereceye giren sporcular şunlar:

        11 yaş altı kızlar:

        1- Miray Yıldız-Kocaeli

        2- Fatıma Zehra Turhan-Kocaeli

        3- Elisa Temizer-Kocaeli

        11 yaş altı erkekler:

        1- Eymen Şahin-Kocaeli

        2- Poyraz Türmen-Kocaeli

        3- Nikita Shestakov-İstanbul

        13 yaş altı kızlar:

        1- Öykü Sare Çil-Kocaeli

        2- Yağmur Taşdelen-Kocaeli

        3- Özlem Şahin-Kocaeli

        13 yaş altı erkekler:

        1- Umeyr Ensar Gökmen-Kocaeli

        2- Ayman El Mecdel-Ankara

        3- Ahmet Aybars Kartal-Kayseri

        15 yaş altı kızlar:

        1- Elif Ecrin Kocaoğlu-Antalya

        2- Asel Topal-Kocaeli

        3- Ayşe Nazlı Acer-İstanbul

        15 yaş altı erkekler:

        1- Muhammed Çukan-Kocaeli

        2- Alperen Kara-Kocaeli

        3- İbrahim Aktaş-Kayseri

        17 yaş altı kızlar:

        1- Yaren Çoban-Kocaeli

        2- Asya Damla Çalımlı-Kocaeli

        3- Hayrunnisa Özden-Ardahan

        17 yaş altı erkekler:

        1- Muhammed Eyüp Yanık-İstanbul

        2- Talha İmamoğlu-Bursa

        3- Mohammed Inaam Haqyar-Ordu

        19 yaş altı kızlar:

        1- Asya Su Demir-Kocaeli

        2- Bahar Bektaş-Muş

        3- Yaren Nur Eşiyok-Kayseri

        19 yaş altı erkekler:

        1- Toprak Efe Eroğlu-Kocaeli

        2- Ali Eymen Abasıkeleş-Kocaeli

        3- Anıl Özaydın-Kayseri

        19 yaş üstü kadınlar:

        1- Hilal Yaman-İstanbul

        2- Dilruba Şimşek-Kocaeli

        3- Rabia Polat-Ardahan

        19 yaş üstü erkekler:

        1- Doğukan Demirçan-İstanbul

        2- Ahmet Kepür-İstanbul

        3- Mustafa Gül-İstanbul

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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