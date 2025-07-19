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        Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 23:20 Güncelleme: 19.07.2025 - 23:20
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        Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yunusemre Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda, Semanur D'nin idaresindeki 41 FR 092 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Elif, Ecrin, Halid ve İlknur D. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölcük Devlet, Kocaeli Şehir ve Kocaeli Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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