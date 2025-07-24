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        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 92. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:59
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        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı
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        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 92. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kutlamalar, ilçedeki tarihi belediye binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Belediye Başkanı Ahmet Çalık, törende, Atatürk'ün, 92 yıl önce buraya gelerek ilçeyi şereflendirdiğini belirterek, bunu her yıl onurla kutladıklarını söyledi.

        Çalık, Atatürk'ün ziyaretinin o dönem ilçe halkı moral verdiğini sözlerine ekledi.

        Törene Kaymakam Kemal İnan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, belediye meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Karamürsel Yelken Kulübü sporcuları ile vatandaşlar katıldı.

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