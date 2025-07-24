Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı

Törene Kaymakam Kemal İnan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, belediye meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Karamürsel Yelken Kulübü sporcuları ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Çalık, törende, Atatürk'ün, 92 yıl önce buraya gelerek ilçeyi şereflendirdiğini belirterek, bunu her yıl onurla kutladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.