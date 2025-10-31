Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir kişi karısını bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:57 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir kişi karısını bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Çınar Sokağı'nda R.G. (47) ve eşi Binnur G. (43) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sonucu eşi Binnur G'yi bıçakla öldüren R.G. intihar girişiminde bulundu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı koca, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Binnur G'nin cenazesi morga kaldırıldı.

        Durumu haber alarak bölgeye gelen 4 çocuk annesi kadının yakınları, gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor
        Kocaeli'de 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (7...
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (7...
        Çatıdan düştü; 17 gün sonra öldü
        Çatıdan düştü; 17 gün sonra öldü
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (6...
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (6...