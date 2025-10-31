Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken binanın çevresinde evi ve dükkanı bulunanlar eşyalarını aldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın ardından çevrede tedbir amaçlı boşaltılan 12 binada oturanlar ve iş yeri olanlar, özel izinle eşyalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de çöken binanın çevresinde evi ve dükkanı bulunanlar eşyalarını aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın ardından çevrede tedbir amaçlı boşaltılan 12 binada oturanlar ve iş yeri olanlar, özel izinle eşyalarını aldı.

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazının çevresinde boşaltılan binalarda oturan 45 aile ve iş yerleri bulunanlara Gebze Belediyesi tarafından 14.00-16.00 saatlerinde eşyalarını alabileceklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderildi.

        Kendi imkanları ve belediyenin araçlarıyla alana gelen aileler, emniyet ve zabıta ekiplerinin gözetiminde kimlik kontrolüyle güvenlikli alandan bölgeye alındı. Eşyalarını koli ve poşetlerle toplayanlar, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

        Ailelerin evlerine kesin dönüşleri için ise pazartesi günü bilgilendirme yapılacak.

        Öte yandan enkazın altından sağ kurtarılan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden 18 yaşındaki Dilara Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu, sağ kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınacağı öğrenildi.

        - Olay

        Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

        Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 30 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 30 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de bir kişi karısını bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde...
        Kocaeli'de bir kişi karısını bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde...
        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında bilirkişi heyetinin incelemeleri sürüyor
        Kocaeli'de 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (7...
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (7...