Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bakan Işıkhan, Kocaeli'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan, Kocaeli'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

        Bakan Işıkhan, yangının çıktığı fabrikanın bulunduğu Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ne gelerek Vali İlhami Aktaş'tan bilgi aldı.

        Işıkhan, Vali Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Cemil Yaman ve Veysal Tipioğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve MHP İl Başkanı Tuncay Batı ile bölgede incelemelerde bulundu.

        İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Işıkhan, olayın derin üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getirdi.

        "Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır." diyen Işıkhan, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diledi.

        Işıkhan, Bakanlık olarak ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hemen hızlı şekilde intikal etmiştir. Olayın nedeni, sorumluları ve ihmali konusunda titizlikle inceleme yapıyoruz. Sayın Başsavcılığımızın koordinatörlüğünde başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz gerekli incelemeleri, gözetlemelerini, raporlarını tutmaya başladılar. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de Bakanlık olarak da ben de takipçisi olacağız."

        Sağlık Bakanlığı ile koordine ederek yaralıların durumuna müdahale etmeye gayret göstereceklerini anlatan Işıkhan, "Buradaki gerekli denetimler teftişler tamamlandıktan sonra da kimin ihmali kusuru varsa bu konuda gerekli müdahaleyi yapacağımızı özellikle kamuoyuna ifade etmek istiyorum." dedi.

        Işıkhan, AFAD ve itfaiye ekiplerin olaya zamanında müdahale ettiğine değinerek, olayda 6 emekçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını yineledi.

        Bir basın mensubun "İşletmede kayıt dışı çalıştırılanlar olduğu yönünde iddialar var, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

        "Sizin gibi diğer basın mensubu arkadaşlarımızın da soruları, iddiaları olabilir. Gelen tüm bu iddiaları biz kaydediyoruz. Müfettişlerimiz, baş müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Kimin ihmali, kusuru varsa adalet önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık. Olayın nedeni ve sorumluları hakkında da gerekli incelemelerin yapılması için de başmüfettişimize görev ve talimat verdim. Burada Başsavcılığımız aracılığıyla da bu işi koordineli şekilde sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Kocaeli'de kozmetik fabrikasında yangın: 6 ölü, 7 yaralı (10)
        Kocaeli'de kozmetik fabrikasında yangın: 6 ölü, 7 yaralı (10)
        KBSL: Kocaeli Kadın Basketbol: 70 - Dardanel Çanakkale Belediyespor: 67
        KBSL: Kocaeli Kadın Basketbol: 70 - Dardanel Çanakkale Belediyespor: 67
        Bakan Işıkhan: "Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşi...
        Bakan Işıkhan: "Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşi...
        Kocaeli'de kozmetik fabrikasında yangın: 6 ölü, 5 yaralı (9)
        Kocaeli'de kozmetik fabrikasında yangın: 6 ölü, 5 yaralı (9)
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında anonsçu olmayınca görev gazeteciye dü...
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında anonsçu olmayınca görev gazeteciye dü...