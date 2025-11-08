Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 23:20 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:20
        Kocaeli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Yenimahalle Fatih Caddesi'ndeki bir telefon bayisine gelen O.Ç, satın aldığı cep telefonunun arızalı çıktığını öne sürerek iade etmek istedi.

        O.Ç. ile iş yeri sahibi Z.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Z.A. tabancayla O.Ç'ye ateş etti.

        Ayak bileğine kurşun isabet eden O.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, şüpheli Z.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

