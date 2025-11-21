Habertürk
        Kocaeli'de otizmli bireyi darbeden zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de otizmli bireyi darbeden zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otizmli bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 21.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:58
        Kocaeli'de otizmli bireyi darbeden zanlı tutuklandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otizmli bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde yüzde 80 otizmli olduğu öğrenilen E.Ş'nin (32) darbedildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucu ekipler, zanlı Y.D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

