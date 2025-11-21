Kocaeli'de otizmli bireyi darbeden zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otizmli bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otizmli bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde yüzde 80 otizmli olduğu öğrenilen E.Ş'nin (32) darbedildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu ekipler, zanlı Y.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.