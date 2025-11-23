Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de yapıldı

Junior kategorisinde ilk 3 sıra Turhan Erin Ünlüdoğan, Demir Sağım, Rüzgar Tırınk'tan oluşurken, senior kategorisinde de Onur Müldür birinci, Ayşe Çebi ikinci, Ömer Ulaş Akbağ üçüncü oldu.

Sporcuların micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele verdiği yarışların ikinci gününde yarı final ve final müsabakaları yapıldı.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 51 sporcu mücadele etti.

